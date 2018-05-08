Евгений Малкин решил не ехать в сборную России

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принял решение не ехать в расположение сборной России на чемпионате мира в Дании, — сообщает AllHockey. Свое решение форвард объяснил травмами.

— На чемпионат мира я не еду. Буду залечивать болячки. Потянул связки, играл в наколеннике, а это неудобно, — сказал Малкин.

Команда Малкина вылетела из Кубка Стэнли накануне, после поражения от «Вашингтона» (2-4) в серии второго раунда турнира.

В сезоне 2017/18 31-летний форвард забросил 4 шайбы и сделал 4 передачи в 9 матчах Кубка Стэнли. Российский хоккеист пропустил три матча своей команды из-за повреждения.



