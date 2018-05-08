РКН снял блокировку с более 3,7 миллиона адресов Google

Блокировка шести подсетей Google, введенная из-за запрета мессенджера Telegram, снята. Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.



Отмечается, что мониторинг использования разблокированных сетей попавшим под запрет мессенджером будет продолжен.



Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

