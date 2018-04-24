Итоги дня: возможные санкции от G7, новые сбои из-за Telegram, слухи об уходе Шувалова

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 апреля.

Утром стало известно, что страны G7 могут ввести новые санкции в отношении России по Донбассу, если этого потребуют действия Москвы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия санкций не боится, а в случае их введения ответит на них.

По информации «Дождя», вице-премьер РФ Игорь Шувалов покинет свой пост во время майских кадровых изменений. Главной причиной его ухода является желание самого чиновника.

Компания «ЮИТ Казань» пошла навстречу активистам и решила сократить территорию застройки на берегу Казанки. В компании уточнили, что застройке подлежат нарушенные территории, а часть земельного участка площадью 7800 кв. м, прилегающая к пойменной территории, исключается из зоны застройки.

В соседней Башкирии китайская корпорация Sinoma Group рассматривает возможность строительства цементного завода. Инвестиции в его создание могут достигнуть 11 млрд рублей.

Продолжается череда сбоев в работе различных интернет-ресурсов из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов в рамках борьбы с Telegram. Сегодня проблемы обнаружились в работе мессенджера Viber. Также сбой произошел в работе соцсети Instagram по всему миру. Однако неизвестно, связан ли он с блокировкой Роскомнадзора.

Наконец, новость из Верховного суда Татарстана. Решением суда узаконен неарест бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова, которого подозревают в крупном мошенничестве.