Страны G7 могут ввести новые санкции против России

Страны G7 могут ужесточить санкции в отношении России по Донбассу, если этого потребуют действия Москвы.



«Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры», — передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление глав МИД «Большой семерки».

«Большая семерка» также обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире, при этом страны G7 выразили готовность сотрудничать с Москвой по региональным кризисам и глобальным вызовам.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) заявили, что призывают Россию «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».