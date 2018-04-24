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Общество

Страны G7 могут ввести новые санкции против России

05:58, 24.04.2018 5
Страны G7 могут ввести новые санкции против России

Страны G7 могут ужесточить санкции в отношении России по Донбассу, если этого потребуют действия Москвы.

«Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры», — передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление глав МИД «Большой семерки».

«Большая семерка» также обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире, при этом страны G7 выразили готовность сотрудничать с Москвой по региональным кризисам и глобальным вызовам.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) заявили, что призывают Россию «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».

ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06:49
    не долго думали участники G7
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  • Анонимно 06:59
    Больные люди((
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  • Анонимно 07:45
    Почему 2017 на фоне?
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    Анонимно 08:10
    потому что вся эта информация делается в расчёте на дураков
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  • Анонимно 08:26
    если истерика то мы делаем все правильно
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