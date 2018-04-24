Рябков: Россия ответит на возможные санкции G7
Россия не боится возможного ужесточения санкций стран G7 («Большой семёрки») и ответит на них должным образом. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Санкций мы не боимся. Мы ответим в должный момент и нужным образом», — приводит слова замглавы МИД России «РИА Новости».
По его словам, Россия будет бороться с двойными стандартами G7.
«Эта даже не двойной стандарт, а новый стандарт «группы семи». Мы будем бороться с этим стандартом», — отметил Рябков.
Ранее стало известно, что страны G7 могут ужесточить санкции в отношении России по Донбассу, если этого потребуют действия Москвы.ОбществоВласть
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