ЮИТ по просьбам экологов сократит территорию застройки на берегу Казанки

Фото: проект застройки ЮИТ

Компания «ЮИТ Казань» приняла решение об изменении концепции проекта ЖК «Taloni» на правом берегу Казанки, вдоль улицы Гаврилова.

«Застройке подлежат нарушенные территории, а часть земельного участка площадью 7800 кв. м, прилегающая к пойменной территории, исключается из зоны застройки. Данное решение является общим достижением города, профессиональных экологов и компании «ЮИТ Казань», — дал комментарий застройщик «Реальному времени».

Проект застройки береговой зоны вызвал протесты со стороны экологов и общественников. По их словам, территория активно использовалась горожанами для отдыха, также там обнаружены редкие виды флоры и фауны. Экоактивисты направили в головной офис компании в Хельсинки письмо с подписями 4000 казанцев с требованием отказаться от строительства объекта. Активисты просят создать на территории природный парк.

Ранее «Реальное время» писало о том, что в Казани начали сносить здание университета Махариши, которое располагается на месте будущей стройки.