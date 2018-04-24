ЮИТ по просьбам экологов сократит территорию застройки на берегу Казанки
Компания «ЮИТ Казань» приняла решение об изменении концепции проекта ЖК «Taloni» на правом берегу Казанки, вдоль улицы Гаврилова.
«Застройке подлежат нарушенные территории, а часть земельного участка площадью 7800 кв. м, прилегающая к пойменной территории, исключается из зоны застройки. Данное решение является общим достижением города, профессиональных экологов и компании «ЮИТ Казань», — дал комментарий застройщик «Реальному времени».
Проект застройки береговой зоны вызвал протесты со стороны экологов и общественников. По их словам, территория активно использовалась горожанами для отдыха, также там обнаружены редкие виды флоры и фауны. Экоактивисты направили в головной офис компании в Хельсинки письмо с подписями 4000 казанцев с требованием отказаться от строительства объекта. Активисты просят создать на территории природный парк.
Ранее «Реальное время» писало о том, что в Казани начали сносить здание университета Махариши, которое располагается на месте будущей стройки.Недвижимость Татарстан
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