Верховный суд РТ узаконил неарест бывшего вице-премьера Татарстана

Фото: Реальное время/Амин Галямов

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу на отказ в аресте бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова. По результатам рассмотрения в постановление Советского райсуда Казани внесено «незначительное изменение уточняющего характера», но его суть оставлена без изменений, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ВС РТ.

Подавший апелляционную жалобу Марат Исламов, бывший партнер семьи Швецовых и гендиректор ПАО «ПАК», сегодня на заседание суда не явился.

Напомним, в отношении членов семьи Швецовых Следкомом возбуждены несколько дел о мошенничестве с общим ущербом под 100 млн рублей.

14 апреля в Советском райсуде Казани следователи просили заключить Швецова-старшего под стражу, прокуратура ходатайство не поддержала, и суд в избрании меры пресечения отказал. На выходе из суда обвиняемый был задержан уже по новому делу, возбуждение которого в тот же день признала незаконным прокуратура и потребовала освободить Швецова уже из изолятора временного содержания. На выходе из ИВС экс-чиновника задержали вновь и спустя некоторое время «закрыли» в том же изоляторе. Но около 2 часов ночи его освободил и.о. прокурора Казани, а уже на следующий день Швецов был госпитализирован в московскую клинику.