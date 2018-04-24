Китайская компания может построить в Башкирии цементный завод за 11 миллиардов рублей

Китайская корпорация Sinoma Group рассматривает возможность строительства в Башкирии цементного завода. Объем инвестиций в производство может достигнуть 11 млрд рублей.

Производство может быть организовано в Салаватском районе республики, сообщает пресс-служба правительства РБ. Завод должен предоставить 250 рабочих мест.

Сырье для производства будет поставляться на завод с Мурсалимкинского месторождения известняков.

Перспективы реализации проекта обсудила официальная делегация из Башкирии в ходе визита в Китай.