Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос за четыре года на 35%

В 2021 году он составлял $38,4 млрд, а в 2025 году достиг $51,9 млрд, экспорт белорусских товаров вырос на 40%

Рост товарооборота между Белоруссией и Россией за последние четыре года составил 35%. Об этом сообщил посол РФ в республике Борис Грызлов перед концертом ко Дню единения народов Беларуси и России, пишет ТАСС.

По его словам, в 2021 году объем товарооборота достиг $38,4 млрд, а в 2025 году — $51,9 млрд. Экспорт белорусских товаров в Россию вырос на 40%. Также увеличилось число российских делегаций на уровне субъектов: с 20 в 2021 году до 44 в прошлом году.

Грызлов отметил запуск нового интеграционного проекта — электрички из Смоленска в Оршу. Дорога займет 1 час 40 минут, а тарифы субсидируются из бюджета Союзного государства.

Ариана Ранцева