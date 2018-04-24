В работе Instagram и Viber произошел сбой

В работе соцсети Instagram произошел сбой, на который пожаловались пользователи по всему миру. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

О проблемах с доступом к соцсети сообщили жители Испании, Франции, Великобритании, Португалии, Италии, Германии, Австрии, Сербии, Болгарии, Польши, Турции, Украины, США, Бразилии, Австралии, Сингапура а также Японии.

В России о неполадках в работе Instagram сообщили москвичи, петербуржцы, казанцы и жители ряда других регионов.

Кроме того, с рядом трудностей столкнулись пользователи мессенджера Viber в России. Пользователи пожаловались на проблемы при совершении звонков и отправке фото.



«Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора (Роскомнадзора) ограничить доступ к другому мессенджеру (Telegram) с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы», — приводит сообщение мессенджера «Интерфакс».

Полноценная работоспособность приложения постепенно восстанавливается.



Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО.

