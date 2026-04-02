В казанском аэропорту задерживаются 28 рейсов

Среди них рейсы из Ташкента и Санкт-Петербурга, также ожидаются борта из Магнитогорска и Минеральных Вод

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани зафиксированы массовые задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, на прилет задерживаются 17 рейсов, на вылет — 11.

В частности, среди задержанных на вылет — рейс HY 650 из Ташкента, который должен был вылететь 3 апреля в 03:55, а также рейс N4 246 из Санкт-Петербурга с плановым временем вылета 2 апреля в 23:05. Оба рейса отмечены как задержанные.

Кроме того, ожидается прибытие рейса RT 644 из Магнитогорска (плановое время — 3 апреля в 00:10) и рейса N4 702 из Минеральных Вод (также 3 апреля в 00:10).

В течение дня в Казани около семи часов действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, почти шесть часов аэропорт не осуществлял работу.



Ариана Ранцева