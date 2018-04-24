СМИ: Игорь Шувалов покинет пост первого вице-премьера РФ

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов покинет свой пост во время майских ротаций.

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, его место может занять помощник президента Андрей Белоусов.

После ухода Шувалов скорее всего возглавит проект МГУ — Научно-технологическую долину.

Главной причиной ухода является желание самого чиновника. По словам источника издания, первый вице-премьер давно просился в отставку у президента Владимира Путина и недавно получил добро.

Ранее СМИ сообщили о возможном уходе главы МИД Сергея Лаврова с поста главы МИД РФ. В Кремле назвали эту информацию спекуляцией.