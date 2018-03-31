Итоги дня: арест миллиардера Магомедова, высылка дипломатов Великобритании из РФ и победа «Зенита» над «Кузбассом»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 марта.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова на два месяца. Его обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Магомедов отрицает все обвинения, а его адвокат предлагал освободить миллиардера под залог в 2,5 млрд рублей по состоянию здоровья. Однако суд поддержал следствие и теперь подозреваемый пробудет в СИЗО до 30 мая. Аналогичные меры были приняты и в отношении Артура Максидова, главы компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», по подозрению в хищении 670 млн рублей.

В МИД РФ сегодня сообщили, что Россию должны покинуть более 50 дипломатов и сотрудников дипломатической миссии Великобритании в РФ для паритета с российской стороной. До этого, напомним, Лондон выслал 23 российских дипломатов, Москва ответила высылкой аналогичного числа сотрудников.

И наконец, казанский «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата России. Встреча прошла в Казани и закончилась победой хозяев со счетом 3:0 (25:16, 25:20, 25:12). Матч начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека. Следующая игра между соперниками в серии до двух побед пройдет 6 апреля в Кемерово.