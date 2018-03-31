Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова на 2 месяца, не отпустив под залог в 2,5 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова на 2 месяца, до 30 мая. Его обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Миллиардер отрицает все обвинения.

Защита бизнесмена на судебном заседании предлагала освободить его под залог в 2,5 млрд рублей по состоянию здоровья — адвокат представил суду справку, согласно которой у Магомедова есть заболевания, требующие хирургического вмешательства. Операция была назначена на следующую неделю.

Также сегодня суд арестовал Артура Максидова, главу компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», по подозрению в хищении 670 млн рублей. Он пробудет в СИЗО до 30 мая.

Ходатайство об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве и создании ОПГ, брата миллиардера Магомеда Магомедова пока не рассматривалось, пишут «Ведомости».

