МИД: Россию должны покинуть более 50 британских дипломатов

Россию должны покинуть более 50 дипломатов и сотрудников дипломатической миссии Великобритании в РФ для паритета с российской стороной. Об сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что Лондон выслал 23 российских дипломатов, Москва ответила высылкой аналогичного числа сотрудников. После этого Великобритания провела кампанию по высылке российских дипломатов из ряда стран.

«На это Москва ответила так: «В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании»

Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны», — написала она в Facebook.

Отношения между странами резко ухудшились из-за отравления экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон винит Россию. По предположениям Британии, Скрипали были отравлены «веществом из России» — «Новичком».

После этого начались взаимные высылки дипломатов. Из солидарности с Великобританией около 23 стран выслали российских представителей. Сейчас число таких дипломатов перевалило за 150.