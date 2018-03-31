Казанский «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0

Казанский «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата России. Встреча прошла в Казани и закончилась победой хозяев со счетом 3:0 (25:16, 25:20, 25:12).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.



Следующая игра между соперниками в серии до двух побед пройдет 6 апреля в Кемерово.



Ранее «Реальное время» писало, что волейбольный клуб «Зенит» направит средства, вырученные с продажи билетов на матч «Зенит» — «Кузбасс», в Фонд помощи семьям пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, унесший жизни 64 человек. Подробнее о страшной трагедии — в специальном сюжете «Реального времени».