Учитель года России — 2022 рассказал о важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне

Дмитрий Лутовинов, учитель истории МОУ СОШ №16 города Орехово-Зуево и победитель конкурса «Учитель года России — 2022», считает важным сохранять память о событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает RT.

Чтобы дети понимали значимость этого периода истории, по мнению Лутовинова, необходимо рассказывать им не только о глобальных событиях и сражениях, но и о том, как война коснулась малой родины — семьи, города, людей.

Лутовинов также подчеркнул необходимость сохранения семейных традиций и уважения к ветеранам. Он отметил, что современные дети привыкли к ярким образам. Именно поэтому важно, чтобы они могли увидеть драматизм событий, связанных с войной, через фильмы или литературу. А также — посещать места, имеющие историческую ценность, например, рубежи под Москвой или музеи.

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Разиль Самигуллин