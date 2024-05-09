Праздник со слезами на глазах: торжества на площади Тысячелетия

Фото: Максим Платонов

Этот день мы приближали, как могли

Сегодня в Казани отмечают 79-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Торжества идут в разных локациях, но основной стала площадь Тысячелетия. Здесь собрались тысячи казанцев, чтобы увидеть военный парад с исторической техникой и театрализованное представление.

Ровно 10:00 на площади началось прохождение войск Казанского гарнизона. В параде участвуют военнослужащие, курсанты военного училища, студенты военных кафедр учебных заведений, суворовцы, юнармейцы и другие. Всего запланировано участие 45 парадных расчетов и 2,7 тысячи человек.

Легендарные Т-34, «Катюша», праздничный концерт и полевая кухня

Гости праздника под стенами Казанского Кремля наблюдают за праздником. Кроме того, у татарстанцев есть возможность смотреть праздничную программу по прямой трансляции на сайте «Реального времени».

После прохождения войск по площади проедет военная техника и ретроавтомобили. Можно будет увидеть легендарные танки Т-34 и ИС-3, бронетранспортеры, пусковую установку БМ-13 «Катюша». Под конец программы сводный хор исполнит песню «День Победы», а хедлайнер праздника Дмитрий Певцов выступит со специальной патриотической программой.

На площади работает военно-патриотическая выставка, а гостей угощают блюдами полевой кухни.

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«Россия всегда будет помнить традиции союзничества в борьбе с нацизмом»

В ходе праздничной программы в Казани транслировали выступление президента России Владимира Путина в Москве на Параде Победы. Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи, отметил глава государства в своей речи. По его словам, реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит, Россия же отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, знает, к чему ведет непомерность таких амбиций. Владимир Путин также добавил, что наши стратегические силы всегда в боеготовности, но наша страна будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения:

— Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом. Участники спецоперации — герои, с вами вся Россия! — подчеркнул президент, — Россия переживает сложный, рубежный период, судьба Родины и ее будущее зависит от каждого из нас.

Перед началом торжественного прохождения войск Казанского гарнизона в Казани к гостям праздника обратился раис Татарстана.

— Дорогие ветераны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, участники парада, уважаемые татарстанцы! Искренне поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! День Победы — самый главный и самый близкий каждому россиянину праздник. Навсегда в историю нашей многонациональной страны вписано 9 мая 1945 года. Это день гордости за нашу героическую армию и флот, за наших дедов и прадедов. Великая победа далась нашей стране ценой тяжелейших, невосполнимых потерь и утрат: 27 миллионов погибших! Страшная цифра, которая болью в сердце отзывается у каждого из нас. Сегодня отдаем дань уважения и памяти всем, кто отдал свою жизнь за мир на планете, — заявил Рустам Минниханов.





фото Максима Платонова