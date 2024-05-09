Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы

Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы. Глава государства отметил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, добавив, что в современном мире Запад пытается разжигать конфликты в мире, а также межнациональную вражду.

Он добавил, что в первые годы Великой Отечественной войны СССР сражался один на один с нацизмом, тогда как на Гитлера работала вся Европа. Однако он отметил, что Россия не принижает значение второго фронта во Второй мировой.

Владимир Путин также отметил, что участники спецоперации являются героями России, с которыми вся страна. После этого глава государства объявил минуту молчания в честь ушедших ветеранов, перед боевыми товарищами, а также павших в бою с нацизмом.

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