День в истории 9 мая: День Победы, первая телепередача, новый глава КирМоса
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 мая 2024 года
Сегодня в России большой праздник, 9 мая наша страна отмечает День Победы над фашистской Германией. В казанском парке Победы пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. 39 лет назад родился глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков, 79 лет назад фашистская Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции, 113 лет назад российский ученый Борис Розинг провел первую в мире телевизионную передачу. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню в казанском парке Победы.
- На площади Тысячелетия в Казани состоится торжественное прохождение войск Казанского гарнизона и специальных подразделений по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как это было в прошлом году — в фоторепортаже «Реального времени».
- Торжественный прием от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Кто родился: Булат Окуджава и Федор Бондарчук
- 1837 — немецкий бизнесмен, основатель компании Opel Адам Опель (скончался 8 сентября 1895 года). Свой первый автомобиль компания Опеля выпустила в 1899 году. На его разработку было потрачено 37 лет. Популярность к автомашинам Opel пришла в 1909 году с выходом небольшого двухместного Doktorwagen'a.
- 1874 — английский археолог Говард Картер (скончался 2 марта 1939 года). Известен тем, что в 1922 году открыл гробницу фараона Тутанхамона. Это открытие стало самым масштабным за всю историю египтологии и вызвало интерес к египетской истории во всем мире.
- 1924 — советский и российский поэт Булат Окуджава (скончался 12 июня 1997 года). Один из известнейших представителей жанра авторской песни, его песни и песни на его стихи прозвучали более чем в 80 фильмах. Среди них такие популярные кинокартины, как «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Белорусский вокзал», «Ключ без права передачи». Среди наиболее известных его песен — «Ваше благородие», «Полночный троллейбус», «Бери шинель, пошли домой», «Мы за ценой не постоим», «Надежды маленький оркестрик», «Дежурный по апрелю», «Песня об Арбате», «Грузинская песня» и многие другие.
- 1967 — российский актер, режиссер Федор Бондарчук. Сыграл более 60 разноплановых ролей, среди самых известных — в картинах «Бесы», «Мужская работа», «9 рота», «Статский советник», «Адмиралъ», «Лед».
- 1978 — первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова.
- 1985 — глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.
Кто скончался: Ахмат Кадыров и Сергей Доренко
- 1805 — немецкий поэт Фридрих Шиллер (родился 10 ноября 1759 года).
- 1850 — французский физик и химик Жозеф Луи Гей-Люссак (родился 6 декабря 1778 года). Открыл бор.
- 1893 — английский инженер и изобретатель Эдуард Альфред Каупер (родился 10 декабря 1819 года). Сконструировал двухцилиндровую паровую машину-компаунд, колесо со стальными спицами и резиновыми шинами, пишущий электромагнитный телеграф.
- 1931 — американский физик Альберт Абрахам Майкельсон (родился 19 декабря 1852 года). Известен тем, что измерил скорость света.
- 1986 — непальский шерпа, альпинист Тенцинг Норгей (родился 29 мая 1914 года). Вместе с Эдмундом Хиллари в рамках британской экспедиции под предводительством Джона Ханта покорил Эверест 29 мая 1953 года. Это было величайшее достижение в альпинизме того времени, которое открыло историю восхождений на высочайшую вершину мира.
- 1991 — советская рок-певица, участница групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» Янка Дягилева (родилась 4 сентября 1966 года).
- 2004 — первый президент Чеченской Республики в составе России Ахмат Кадыров (родился 23 августа 1951 года). Погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, где проходил концерт по случаю Дня Победы. Всего тогда погибло семь человек.
- 2019 — советский и российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко (родился 18 октября 1959 года).
Праздники: День Победы
- День Победы над фашистской Германией. Советская армия начала наступательную операцию 16 апреля, которая завершилась 2 мая. Вечером 8 мая (по московскому времени — примерно через час после полуночи 9 мая) состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. В 6 часов утра диктор Юрий Левитан огласил по радио указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем Победы. В Великой Отечественной войне участвовало свыше 2,5 миллиона солдат и офицеров, 6 250 танков и самоходных орудий, 7,5 тысячи самолетов. Потери СССР составили 25—27 миллионов человек. День Победы отмечали на государственном уровне в 1946 и 1947 годах, а после почти на 20 лет 9 мая вновь стало рабочим днем. Лишь в 1965 году день вновь стал выходным и праздник вернул себе статус всенародного торжества с парадом и салютом.
- День Европы. Был официально утвержден Европарламентом в 2008 году и известен также как «День Декларации Шумана», поскольку отмечается в годовщину ее провозглашения. 9 мая 1950 года в своей речи в Париже министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с предложением объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Реализация этого предложения впоследствии привела к созданию Европейского объединения угля и стали, предшественника Евросоюза.
- День отца в Германии. Считается, что свою историю день чествования отцов ведет с XVIII века, когда в честь праздника Вознесения Господня в стране проводились различные шествия и ритуальные действия, в том числе посвящения юношей в мужчины и чествование «лучших мужчин».
События: учреждение госнаград, открытие станций метро в Казани
- 1791 — князь Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в новооткрытом Таврическом дворце. Программу праздника составили спектакли, танцы, ужин, фейерверк, во всех залах дворца и в парке устроили грандиозную иллюминацию. Для этого во всем городе был скуплен свечной воск. Его не хватило, пришлось закупать воск и в Москве. Торжество было открыто полонезом «Гром победы, раздавайся!», он был исполнен впервые. В последующие годы «Гром победы» стал звучать в ответственные моменты важнейших церемоний.
- 1911 — российский ученый Борис Розинг провел первую в мире телевизионную передачу.
- 1918 — расстрел рабочих Ижорского завода. Это первый случай расстрела большевиками безоружных рабочих.
- 1944 — Севастополь освободили от фашистских захватчиков. Утром 9 мая части 13-го гвардейского стрелкового корпуса приступили к форсированию Северной бухты. Наступательный порыв был настолько высок, что бойцы начали переправу через бухту на подручных средствах. 55-й и 51-й корпуса, обогнув бухту с северо-востока, за несколько часов очистили Корабельную сторону. 63-й, 10-й и 11-й стрелковые корпуса ворвались в город с юго-запада. К вечеру 9 мая Севастополь был полностью освобожден. Поражение в Крыму для немецких войск стало катастрофой, равной Сталинградской.
- 1945 — учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Эту награду вручали всем военнослужащим советских войск, принимавшим участие на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшим победу своей работой в военных округах. Согласно положению, медаль также вручалась участникам войны, которые служили в военных управлениях, запасных и учебных частях, военно-учебных заведениях, спецчастях, на базах, в госпиталях и других различных управлениях; всем гражданским лицам, принимавшим участие в борьбе с фашистскими захватчиками в составе партизанских отрядов, действовавших в тылу врага.
- 1955 — ФРГ приняли в НАТО.
- 1960 — состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище. Мемориал представляет собой сложный архитектурно-скульптурный ансамбль. Центральное место занимает величественный монумент — гранитная стела с горельефами, над которой возвышается шестиметровая бронзовая скульптура «Родина-мать». Центральную фигуру и рельефные изображения на стеле — человеческие фигуры, склонившиеся над траурными венками и опущенными вниз знаменами, создали скульпторы Вера Исаева и Роберт Таурит, бригада скульпторов работала над шестью горельефами, изображающими ленинградцев-блокадников. Важную смысловую роль играют памятные тексты, специально созданные для мемориала поэтессой Ольгой Берггольц, пережившей блокаду Ленинграда, и поэтом-фронтовиком Михаилом Дудиным.
- 1994 — учрежден орден Жукова и медаль Жукова. Медалью Жукова награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава Красной Армии, ВМФ, войск НКВД, партизаны, участники подполья за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, японскими милитаристами. Также медалью Жукова награждаются военнослужащие Министерства обороны, других министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба, за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России.
- 1995 — в Москве состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Победы на Поклонной горе. Комплекс представляет собой архитектурно-скульптурный ансамбль, куда входят монумент Победы, Центральный музей Великой Отечественной войны, храм св. Георгия Победоносца, Мемориальная мечеть, Мемориальная синагога, музей Холокоста, часовня, воздвигнутая в память об испанских добровольцах, выставка военной техники, а также ряд скульптурных композиций. Главная аллея «Годы войны», расположенная между площадью Победы и Центральным музеем, состоит из пяти террас, символизирующих пять лет войны. Над пятью водными поверхностями возведено 1 418 фонтанов — столько дней продолжалась война.
- 2006 — в России утверждено почетное звание «Город воинской славы». Оно может быть присвоено любым городам страны, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм». Сегодня звания «Город воинской славы» удостоены 47 российских городов.
- 2013 — в Казани открылись три новые станции метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек» (рабочее название — «Молодежная»). «Яшьлек» — единственная станция в казанском метро, название которой произносится по-татарски. Власти решили не проводить церемонию открытия новой станции. Первыми пассажирами метро стали мэр Казани Ильсур Метшин, ветераны и журналисты. Они проехали от станции «Авиастроительная» до «Козьей слободы».
- 2020 — в казанском парке Победы открыли памятник Советскому солдату. Его прообразом стал старший сержант Гази Загитов, который вместе с однополчанами водрузил Красное Знамя на купол рейхстага.
- 2022 — в Казани открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Памятник находится на территории Казанской кадетской школы-интерната, которая носит имя героя.