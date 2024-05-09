Как Владимир Познер создал баскетбольную команду из эмигрантов

Она заняла второе место в чемпионате Франции

Рассказываем о серебряном успехе французской баскетбольной команды, составленной из эмигрантов Российской империи. Одним из основателей этой команды во Франции был Владимир Познер-старший. Во время Второй мировой войны трое из баскетболистов этой команды сражались против гитлеровских войск. Подробнее — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Познер-старший переехал во Францию, будучи неплохим легкоатлетом

Баскетбол во Франции начал развиваться товарищескими матчами сборной страны в конце 1920-х годов. После чего французы задумались о создании национального чемпионата, возможно, памятуя о том, что баскетболу предстояло дебютировать на летней Олимпиаде 1936 года в Берлине. В 1932 году во Франции была сформирована федерация баскетбола, а с 1933-го начали проводить национальные чемпионаты. Причем для освещения деятельности федерации и новостей чемпионата была создана национальная газета «Баскетбаль», первый номер которой вышел в октябре 1933-го. Номера этой газеты, которые стараниями сотрудников федерации и виртуального музея спорта заботливо были отсканированы и размещены на страницах французской электронной энциклопедии «Галлика», помогали нам разобраться со спортивной составляющей этой истории. Что касается историй людей, то с ними проще — помогают воспоминания членов семей.

Семейство Познеров уехало из России в 1922 году. Поначалу в Берлин, где Владимир Познер начал заниматься легкой атлетикой, бегал на средние дистанции — 800 и 1500 метров, и до 17 лет успел выиграть призы на местных соревнованиях. Это известно, в частности, и из автобиографической книги его сына Владимира Познера-младшего «Прощание с иллюзиями», выпущенной в 1990 году.

В 1925 году семья переехала из Берлина в Париж, где 17-летний Владимир Александрович продолжил обучение во французско-русском лицее, специально созданном для детей российских эмигрантов, в среде которых он образовал мужскую баскетбольную команду.

Баскетбольная команда из русских эмигрантов. скриншот с сайта basketeurope.com

Партнерами Познера были сыновья табачного магната

Познер-старший был самым возрастным из российских французов, среди которых были Георги Туркия (1909 г.р.), Александр Катлама и Кирилл Невядомский (оба 1910 г.р.), Димитри Волкофф (1911 г.р.), Георг де Хептнер (1916 г.р.) и трио братьев по фамилии Фабрикант: Мишель (1913 г.р.), Эли (1914 г.р.), и Владимир (1917 г.р.). В общей сложности баскетболом занимались два с лишним десятка мужчин, которые составляли первую, вторую и юношескую команду клуба, названного BBCR (Basket-Ball Club Russe). Известны также имена барона Николая фон Ламсдорфа, Александра Иваноффа, Михаила Позняка и еще одной очень влиятельной фигуры на тот момент в баскетбольном сообществе — Владимира Бурышкина (1913 г.р.), о котором речь пойдет чуть позже.

Благодаря родителям был известен Александр Катлама, чей отец Борис Исакович был видным предпринимателем, членом правления фабрики табачных изделий «Лаферм» в Санкт-Петербурге и Товарищества табачной фабрики «Дукат» в Москве, которая сохранилась и после революции. Он тоже оказался во Франции не сразу, поначалу перебрался в Эстонию. Причем дела у Катламы-старшего пошли так хорошо, что он и там создал бумажное производство, после чего перебрался в Константинополь (сегодня Стамбул) и уже оттуда в Париж.

На Олимпиаде 1928 года в составе сборной Франции стартовал первый представитель русского эмигрантского сообщества Георг Кротофф, а год спустя, в 1929-м, был создан BBCR (Basket-Ball Club Russe). В то время Познеру был 21 год, Туркии — 20 лет, Катламе и Невядомскому — по 19, Волкоффу — 18, и 15 лет в тот год исполнилось Владимиру Бурышкину, весьма важной для русского баскетбольного сообщества в Париже личности.

Сын экс-министра

Отец спортсмена, Павел Бурышкин, был директором «Товарищества мануфактурных товаров А.В. Бурышкина». В годы Гражданской войны работал министром финансов временного правительства Колчака в Сибири в 1919 году.

Французский спортивный историк Жерар Боск (настолько важный в развитии местного спорта человек, что в 2014 году французская баскетбольная академия отметила его в разделе «Личность», а баскетболиста Владимира Фабриканта — как «Пионера), написал книгу «История французского баскетбола». И вот в ней Боск указал, что новая команда пользовалась энтузиазмом Познера и Бурышкина, который затем улетел в США, чтобы учиться в Миддлберийском университете, штат Вермонт. Отучившись и вернувшись в 1933 году, Вэл Буришкин (именно так его начали называть, на американский манер) стал лидером команды на площадке.

Команда на построении. скриншот с сайта basketeurope.com

1933 год — это время проведения первого национального чемпионата Франции по баскетболу. Команд в стране так много, что на страницах баскетбольного издания публикуется 96 (!) соревнующихся пар. Первым победителем стал «Олимпик» из Лилля, который в следующем сезоне уступил в финале «Атлетик клаб» из Мюлуза. Козырь Лилля — его тренер Анри Кречмар, будущий наставник сборной Франции, освоивший азы баскетбола, находясь в немецком плену в годы Первой мировой войны. В Мюлузе, на территории провинции Эльзас, отошедшей к Франции по итогам той же войны, собралась команда звезд французского баскетбола того времени. Это сборники Этьен Онимус, Эжен Роннер, Антуан Рудлер, Шарль Хаммерлин и легендарный Андре Тондер, которого отмечали все, за исключением тренеров национальной сборной, поскольку он так и не сыграл за национальную команду.

По итогам чемпионата 1935 года сформировалась первая сборная Франции для дебюта на чемпионате Европы. В ее составе экс-чемпион страны Пьер Бель из Лилля, Рудлер и Хаммерлин из Мюлуза.

Два французских суперклуба — железнодорожники и метростроители

Через год предстоял дебют на Олимпиаде в Берлине, и в финале чемпионата Франции встретились два новых участника — парижские СКПО и «Метро». СКПО — Спортклуб Парижа и Орлеана был создан под эгидой национальной компании железных дорог. Национальная компания перед Олимпиадой взяла на себя обязанность готовить олимпийцев, и аббревиатура СКПО обозначает спортклуб по подготовке олимпийцев. Правда, ни один из чемпионов страны 1936 года не попал в олимпийский состав сборной по баскетболу, но в СКПО действовало сразу четыре спортивные секции, возможно, в других спортивных дисциплинах клуб и выполнял задекларированные обязательства.

Если СКПО — это, по сути, французский «Локомотив», то его соперник по финалу — «Метро» — спортивная команда, которую спонсировал парижский метрополитен. Неудивительно, что в его составе были сборники Марсель Веро, Поль Отиль, а также Этьен Ролан, Амедей Сабурди, Андре Тартари, в будущем туда перейдет еще и Анри Хелл из «Монтружа». Поначалу французский баскетбол носил любительский статус, что не позволяло формировать мощные команды за счет перекупки лидеров других клубов, и свои лидеры выращивались практически у десятка участников местного чемпионата. Но со временем начинали формироваться команды, которые выделялись среди остальных либо за счет спонсорской поддержки, как СКПО и «Метро», либо на базе клубных систем, как парижский «Стад Франсе» или «Олимпик» в Лилле, либо будучи университетскими командами, как ПЮК, парижский университетский клуб, куда могли поступать на учебу перспективные спортсмены.

СКПО и Мюлуз разыграли золото и на следующем чемпионате Франции, 1937 года, после чего национальная сборная максимально успешно выступила на чемпионате Европы, заняв третье место. Кстати, именно в 1937 году на историческую родину в СССР вернулся бывший генерал-майор русской армии граф Алексей Игнатьев с супругой, балериной Натальей Трухановой. Получив в СССР повышение в звании до генерал-майора, потом генерал-лейтенанта, именно он затем стал инициатором возвращения офицерских погон в Красной Армии.

Французский спорт нимало не изменился при оккупации

Любопытно, что на момент создания «русского» баскетбольного клуба Франция переживала период настоящего паломничества из Европы и Африки. Это сказывалось на многих отраслях, включая культуру и спорт. К примеру, отец знаменитого актера с итальянскими корнями Жан-Поля Бельмондо был родом из Алжира. Популярная певица Далида тоже итальянка, только она родилась в египетском Каире, в единственной на то время независимой стране в Африке. Ив Монтан на самом деле Иво Ливи, чьи родители бежали из Италии после прихода к власти Бенито Муссолини. После получения независимости Польши во Францию на заработки отправилось огромное количество поляков, включая родителей великого футболиста Раймона Копа (Раймонда Копачевского). Кинорежиссер Роман Полански — это польский еврей Раймунд Либлинг.

Французский футбол на треть состоял из легионеров — 113 человек от общего количества в 387. Поэтому неудивительно, что на первом ЧМ 1930 года из всех его участников только Франция делегировала легионеров из своего чемпионата — Ивана Бека и Любиша Стефановича из ФК «Сет», а также Бранислава Секулича из «Клуб Франсез» (все игроки сборной Югославии). В чемпионате Франции одним из первых появился темнокожий футболист Рауль Диань, сын мэра столицы Сенегала Блеза Дианя. Поскольку Сенегал был колонией Франции, то Диань играл за местную сборную на домашнем ЧМ-1938 года, вместе с колонистами из Алжира Бен Буали и Зателли, польскими французами Повольны и Ковальчиком, австрийцем Жорданом, швейцарцем Куртуа, португальцем из Люксембурга Дарюи, немцем Хейссерером, чей родной Эльзас отошел к Франции по итогам Первой мировой войны. Легионеров не стало меньше и во время оккупации Франции гитлеровцами. Казалось бы, уже шла Вторая мировая война, но тот самый португалец Жюльен Дарюи, приехавший из Люксембурга, вышеназванный поляк Игнасий Ковальчик, знаменитый аргентинец Эленио Эррера, венгр Дезире Кораньи, армяне, родившиеся в Османской империи Арменак Ереванян и тренер Саркис Гарабедян и многие другие иностранцы не уехали, продолжая играть в футбол.

(Окончание следует)

