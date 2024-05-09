Сквер Котельникова в центре Казани украсят тысяча кустарников и 1,5 тысячи многолетних растений

В марте в Казани началось благоустройство сквера Котельникова. Он находится в центральной части города между улицами Карла Маркса и Максима Горького. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Это общественное пространство площадью 6,6 тыс. кв. м расположено в пешеходной доступности от Казанского Кремля и улицы Баумана. Озеленение проведут на площади 5,5 тыс. кв. м.

Ранее в Казани подвели итоги голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в будущем году. В опросе приняли участие 133,5 тысячи жителей города.

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Разиль Самигуллин