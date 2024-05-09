В Зеленодольске в тысячу голосов спели «День Победы»
В Зеленодольске состоялся IX ежегодный фестиваль «Поющий май», посвященный Году семьи. На сцену вышли 28 коллективов, всего около тысячи участников.
Обладателем гран-при стала народная вокальная студия «Каданс». Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поблагодарил участников и организаторов за праздник.
Завершился фестиваль исполнением песни «День Победы». Тысяча голосов слились в едином порыве, чтобы выразить уважение и благодарность за великий подвиг наших героев.
Ежегодный фестиваль «Поющий май», посвященный Году семьи, состоялся в Зеленодольске. Обладателем гран-при стала народная вокальная студия «Каданс».