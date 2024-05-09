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Общество

В Зеленодольске в тысячу голосов спели «День Победы»

09:13, 09.05.2024
В Зеленодольске в тысячу голосов спели «День Победы»
Фото: Пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске состоялся IX ежегодный фестиваль «Поющий май», посвященный Году семьи. На сцену вышли 28 коллективов, всего около тысячи участников.

Обладателем гран-при стала народная вокальная студия «Каданс». Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поблагодарил участников и организаторов за праздник.

Завершился фестиваль исполнением песни «День Победы». Тысяча голосов слились в едином порыве, чтобы выразить уважение и благодарность за великий подвиг наших героев.

Ежегодный фестиваль «Поющий май», посвященный Году семьи, состоялся в Зеленодольске. Обладателем гран-при стала народная вокальная студия «Каданс».

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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