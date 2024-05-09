Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин после парада в честь Дня Победы возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве. В церемонии приняли участие президенты нескольких стран, в том числе лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Вместе они возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой. В церемонии возложения цветов также принимали участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Лаоса, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее в Москве завершился Парад Победы. После демонстрации техники, а также расчетов ВКС России праздник был завершен.

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