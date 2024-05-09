Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении Рустам Минниханов отметил, что 79 лет отделяют нас от исторической даты — 9 мая 1945 года, когда был дан салют в честь победы над фашистской Германией. День Победы отзывается в наших сердцах с не меньшей силой.

Рустам Минниханов напомнил, что победа была завоевана дорогой ценой. Из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек, более половины из которых не вернулись домой. Раис также подчеркнул, что ветераны стали для нас олицетворением таких непреходящих ценностей, как любовь к Родине, патриотизм, понятия чести и долга.

Уважаемые татарстанцы!

Дорогие фронтовики и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с общенародным праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне!

79 лет отделяют нас от исторической даты — 9 мая 1945 года, когда спустя 1418 дней неимоверных испытаний, беспримерного подвига нашего народа, был дан салют в ознаменование победы над фашистской Германией. Хотя за это время уже выросло не одно поколение, с каждым годом День Победы отзывается в наших сердцах с не меньшей силой.

Победа была завоевана дорогой ценой. Нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война, память о ней дорога каждому из нас. Только из Татарстана на фронт ушли семьсот тысяч человек, более половины из которых не вернулись домой.

Благодаря несгибаемой воле и сплоченности всего народа, стойкости фронтовиков и тружеников тыла, их самопожертвованию удалось отстоять свободу и независимость нашего Отечества, освободить от фашистского гнёта всё человечество. Наши ветераны стали для нас олицетворением таких непреходящих ценностей, как любовь к Родине, патриотизм, понятия чести и долга.

И сегодня татарстанцы в ходе специальной военной операции бок о бок со всем многонациональным народом Российской Федерации отстаивают интересы нашего государства, его безопасность и суверенитет, проявляют мужество и отвагу на полях сражения, честно выполняя свой воинский долг, порой ценой собственной жизни. В самые трудные минуты неисчерпаемым источником силы духа для российских воинов служит великое наследие бойцов Красной армии.

Мы видим, что современная молодежь — внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной — преисполнена чувством благодарности к ветеранам за их беззаветную преданность родной земле, решимость и самоотверженность, непоколебимость в моменты тяжелейших испытаний. Важно и впредь из поколения в поколение передавать память о героизме наших предков: о ратных подвигах советских солдат и об усердной работе на Победу тружеников тыла.

В этот праздник мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших в боях, умерших от голода и лишений, истязаний в концлагерях, и отдаём дань уважения ныне здравствующим участникам и свидетелям той ужасной войны. Искренние слова благодарности вам, дорогие ветераны, мы гордимся и восхищаемся вами! Пусть каждый день будет наполнен вниманием и заботой, любовью ваших родных и близких! Бодрости духа вам и долголетия!

Желаю всем вам, дорогие татарстанцы, мира, счастья, здоровья и благополучия.

С праздником! С Днем Великой Победы!