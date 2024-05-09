На Параде Победы начали движение парадные расчеты механизированной колонны
На Красной площади в Москве проходит Парад Победы. По главной площади страны начали движение парадные расчеты механизированной колонны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны России.
По традиции прохождение техники открывает легендарный танк Великой Отечественной войны — Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии. Командует экипажем тридцатьчетверки старший лейтенант Александр Воробьев.
Ранее Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы. Глава государства отметил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, добавив, что в современном мире Запад пытается разжигать конфликты в мире, а также межнациональную вражду.
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