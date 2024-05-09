Товарооборот между Россией и Китаем с начала 2024 года вырос до 76,6 млрд долларов

По информации Главного таможенного управления КНР, за первые четыре месяца 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $76,58 млрд.

Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до $11,12 млрд. В апреле товарооборот составил $19,76 млрд, что примерно соответствует уровню марта. Импорт из России в Китай вырос на 10,2%, а китайский экспорт в РФ сократился на 1,9%.

В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% и почти достиг $111 млрд. Импорт российской продукции в Китай также увеличился на 12,7%, превысив $129 млрд. Положительное сальдо РФ за 2023 год сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом и составило $18,17 млрд.

Ранее раис Татарстана встретился с членом политбюро Компартии Китая Чэнь Вэньцином. В ходе встречи они заявили плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Также была поставлена задача — кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по ряду стратегических направлений.

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Олег Исаков