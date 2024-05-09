МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона*
Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск известного рэпера Оксимирона*.
Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.
В карточке указано, что Мирон Янович Федоров (его настоящее имя) разыскивается по статье УК. Ранее артиста несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях на его интернет-ресурсах.
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Справка
*Внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента