Рустам Минниханов присоединился к акции «Бесмертный полк»

Рустам Минниханов присоединился к акции «Бесмертный полк». Раис Татарстана в одной из своих социальных сетей на место аватарки поставил фотографию своего дяди. Таким образом глава республики решил поддержать всероссийскую акцию.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении Рустам Минниханов отметил, что 79 лет отделяют нас от исторической даты — 9 мая 1945 года, когда был дан салют в честь победы над фашистской Германией.

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Разиль Самигуллин