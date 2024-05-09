В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился Парад Победы. После демонстрации техники, а также расчетов ВКС России праздник был завершен. Владимир Путин в сопровождение глав иностранных государств отправился к стенам Кремлевского дворца для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
Напомним, на Параде Победы впервые представили бронеавтомобили КАМАЗ. Они стали частью движения парадных расчетов механизированной колонны.
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