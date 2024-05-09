Герой России Расим Баксигов провел экскурсию в парке Победы для участников возложения цветов к Вечному огню
Герой России Расим Баксигов провел экскурсию в парке Победы для участников возложения цветов к Вечному огню. Он рассказал об особенностях военной техники.
Совместно с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, мэром Казани Ильсуром Метшиным и Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым Герой России осмотрел экспонаты военной техники.
Напомним, в Зеленодольске состоялся IX ежегодный фестиваль «Поющий май», посвященный Году семьи. На сцену вышли 28 коллективов, всего около тысячи участников. Обладателем гран-при стала народная вокальная студия «Каданс».
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