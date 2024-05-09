В Набережных Челнах установили норматив на стоимость квадратного метра жилья

Исполком установил норматив на стоимость квадратного метра жилья в Набережных Челнах. Во втором квартале 2024 года норматив стоимости одного квадратного метра жилья составит 85 522 рубля, следует из постановления, подписанного сити-менеджером Фаридом Салаховым.

По сравнению с прошлым годом норматив вырос более чем на 11 тысяч рублей.



При этом, как сообщают Chelny-biz, рыночная стоимость квадратного метра в городе значительно выше. По последним данным, средняя цена «квадрата» жилья в Набережных Челнах составляет свыше 142 тысяч рублей.

Ранее «Реальное время» рассказало, что спрос на покупку земли в Татарстане вырос на 17% — средняя стоимость участков увеличилась на 44% и составила 1,2 млн рублей.

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Олег Исаков