Билборды Казани украсили портреты участников Великой Отечественной войны

Казань присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции на 10 билбордах столицы Татарстана появились фотографии ветеранов.

На билбордах представлены участники войны, чья жизнь была связана с Казанью. Среди них — Александр Рубенович Шахназаров, Харис Салихович Салихов, Алексей Николаевич Комлев и Александр Михайлович Малов.

Александр Рубенович Шахназаров родился в селе Чаган Астраханской области. Летом 1942 года он был направлен на буксир «Волхолвстрой» для прохождения практики. С началом Сталинградской битвы судно вошло в состав Волжской военной флотилии. Под огнем противника буксир доставлял солдат, технику и боеприпасы из Саратова и Камышина в Сталинград. В апреле 1945 года Александр Шахназаров добровольно ушел в Красную армию. Он закончил артиллерийское училище в 1947 году, а затем 25 лет преподавал физическую подготовку в Казанском суворовском училище. После увольнения в запас Александр Рубенович работал в КАИ старшим преподавателем кафедры физвоспитания.

Портрет Хариса Салиховича Салихова также можно увидеть на билбордах Казани. Во время учебы на втором курсе в 1944 году он был призван в ряды Красной Армии. После подготовки на связиста в начале 1945-го Харис Салихов был направлен в войска правительственной связи НКВД. Участвовал в боях за Венгрию, Чехословакию, Австрию. День Победы встретил на берегах Дуная. После демобилизации Харис Салихович поступил на службу в органы внутренних дел, где добросовестно трудился более 32 лет. В 1978 году он вышел в отставку с должности заместителя начальника ОВД Советского района Казани. Дальнейшую жизнь посвятил религии. Сейчас Харис Салихович — имам-хатыб мечети «Память» культово-мемориального центра МВД по РТ.

В числе участников акции оказался и Александр Михайлович Малов. Он воевал механиком-водителем американского бронетранспортера М-3 А1 в составе 57-го отдельного тяжелого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии. Участвовал в освобождении Украины, Польши Германии, Чехословакии. В мае 1945 года оставил свой автограф на Рейхстаге. После войны Александр Михайлович работал в комсомольских органах, средствах массовой информации Татарстана.

Интересно сложилась судьба Алексея Николаевича Комлева. Войну он застал 15-летним юношей. В 1943 году его призвали в армию, а в октябре 1944-го он отправился на фронт под город Шяуляй в качестве специалиста по ремонту танков. После Великой Отечественной войны Алексей Николаевич более 20 лет проработал в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище. В 2021 году участвовал в параде Победы в Москве в числе 32 приглашенных ветеранов.

Билборды расположились на проспектах Ибрагимова, Ямашева и Победы, улицах Чистопольской, Арбузова, Гвардейской, на Оренбургском тракте и других участках. Ранее Рустам Минниханов также присоединился к акции «Бесмертный полк». Раис Татарстана в одной из своих социальных сетей на место аватарки поставил фотографию своего дяди. Таким образом глава республики решил поддержать всероссийскую акцию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин