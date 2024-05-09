Температура воздуха в Татарстане упадет до -5 градусов
Вечером 9 мая и в течение ночи 10 мая на территории Республики Татарстан ожидается сильный западный и юго-западный ветер.
Местами порывы ветра могут достигать 15–17 м/с, а утром и днем 10 мая — 15—20 м/с с усилением до 23 м/с.
В Казани ночью ветер будет дуть со скоростью 15–17м/с, утром и днем — 15–20 м/с. В ночь на 10 мая в Татарстане ожидается понижение температуры воздуха и почвы до 0...-5 градусов, в Казани — до -1...-3 градусов.
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