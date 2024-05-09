Россия проведет плановую отработку ядерного оружия совместно с Белоруссией

Президент России Владимир Путин объявил, что совместные с Белоруссией учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия — часть плановой работы.

Сообщается, что учения будут проходить в три этапа. Как отметил Путин, на втором этапе к ним присоединятся белорусские военные. Соответствующее указание дано Министерствам обороны.

Напомним, сегодня прошел парад в честь Дня Победы. Также во время парада в Москве представили бронеавтомобили производства КАМАЗ.

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