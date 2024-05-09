В Менделеевске открыли мемориал в честь погибших в ходе СВО

В городе Менделеевске состоялось открытие мемориальных объектов, посвященных памяти воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Открытие началось с Аллеи славы — там были установлены мемориальные объекты с изображением птиц, устремленных в небо.

Также в этот день на кладбищах города были высажены деревья «Сада памяти» в честь воинов СВО.

Напомним, участники СВО, получившие тяжелые ранения, смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом. Соответствующие изменения в закон о социальной защите инвалидов в РФ приняла Госдума в третьем чтении.

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Разиль Самигуллин