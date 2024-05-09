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На Параде Победы впервые представили бронеавтомобили КАМАЗ

10:56, 09.05.2024
На Параде Победы впервые представили бронеавтомобили КАМАЗ
Фото: Скриншот трансляции парада в честь Дня Победы

На Параде Победы впервые представили бронеавтомобили КАМАЗ. Они стали частью движения парадных расчетов механизированной колонны.

Ранее Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы. Глава государства отметил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, добавив, что в современном мире Запад пытается разжигать конфликты в мире, а также межнациональную вражду.

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Разиль Самигуллин
Общество

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