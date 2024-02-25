Итоги дня: битва роботов в Казани, старт досрочного голосования, ЮАР передала России флаг «Игр БРИКС»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за субботу, 24 февраля:
- Сегодня в России началось досрочное голосование на выборах президента страны, которое продлится до 14 марта. Сейчас проголосовать могут жители отдаленных районов России, а также экипажи судов, которые в основные дни голосования будут в плавании.
- Явка на парламентских и местных выборах в Беларуси на 09:00 мск составила 43,64%, сообщил ЦИК страны. Самый высокий показатель — в Могилевской (54,72%) и Гомельской (51,63%) областях.
- Шри-Ланка прекращает продление долгосрочных туристических виз для граждан России.
- Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться в президенты Белоруссии в 2025 году.
- Смертность от онкозаболеваний достигла самых низких показателей за 20 лет в России.
- Александр Овечкин провел 1400-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Стоимость компании NVIDIA превысила ВВП России. На данный момент она считается третьей самой дорогой компанией в США — ее стоимость составляет более $2 трлн.
- В 2024 году наблюдается наименьшее пополнение танкеров за 40 лет.
- Биткоин вернулся к значениям конца предыдущей недели. Сегодня, 25 февраля, цена биткоина (BTC) составила $51,7 тысячи.
- Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей.
- В Татарстане программа капитального ремонта школ распространится на детские сады и колледжи.
- ЮАР передала России флаг спортивных игр БРИКС.
- На арене казанского цирка прошла битва роботов. Российская команда Daddy в 1/4 финала соревнования одолела своих соперников Turbomasha. Данные состязание прошли в рамках «Игр Будущего».
- Российская команда Young победила в «Играх будущего» в Казани в дисциплине Warface + лазертаг.
Ключевые события 732-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области.
- Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- Потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, отражены семь контратак противника в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- Также в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ.
- Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».
- Кроме того, поражены: станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и склад боеприпасов ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
- На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области.
- Также в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины.
- Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.
- Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое, Голиково Луганской Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области.
Нафиса МиннехузинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым