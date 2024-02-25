Смертность от онкозаболеваний достигла самых низких показателей за 20 лет в России

Главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди на форуме национальных достижений рассказал о наиболее динамично развивающейся отрасли здравоохранения — онкологии. По его словам, это стало возможным благодаря развитию телемедицинских консультаций, усовершенствованию нормативной базы, закреплению маршрута пациентов, качественному оказанию помощи в специализированных учреждениях и на основании клинических рекомендаций.

За счет федерального бюджета были переоснащены НМИЦы, построены и оснащены современным оборудованием 11 онкодиспансеров, 18 учреждений взяли на себя функции референс-центров, внедрены системы ЦАОПов (центр амбулаторной онкологической помощи).

Сегодня максимальный объем хирургической помощи сосредоточен в специализированных стационарах, стала широко доступна инновационная лекарственная терапия.

Оснащение онкодиспансеров современными лучевыми установками увеличило число пациентов, получающих радиотерапию, на 30%. Активно входит в практику онкологов радионуклидная диагностика и терапия опухолей.

Главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев рассказал, что реализация нацпроекта «Здравоохранение» позволила за 5 лет полностью поменять парк тяжелого и дорогостоящего оборудования.

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Анна Уржумова