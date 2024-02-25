Биткоин вернулся к значениям конца предыдущей недели

Биткоин вернулся к значениям конца предыдущей недели. Сегодня, 25 февраля, цена биткоина (BTC) составила $51,7 тысячи. Аналитики оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие 7 дней. Об этом сообщает РБК.

За уходящей неделей цена биткоина колебалась между 50 521 и 52 985 долларами. В пятницу, 23 февраля, она снизилась на 1,06% — до 50 744 долларов. С 22 февраля покупатели начали отступать из-за коррекции по S&P 500 и отскока индекса доллара.

С 23 января по 23 февраля цена биткоина выросла на 37%. Одним из основных факторов роста был приток средств после одобрения SEC спотовых ETF на биткоин. Появление таких инвестиционных фондов расширило доступ к биткоину и повысило интерес к криптовалютам. Рост спроса на биткоин со стороны институциональных инвесторов может стимулировать рост других токенов.

Еще одним значимым фактором является халвинг биткоина, запланированный на апрель. Прошлые уменьшения награды майнерам сопровождались ростом курса биткоина, но не сразу. Однако неясно, сохранится ли подобная динамика в этот раз после раннего ралли.

На момент написания обзора пара BTC/USD торгуется на уровне 51 075 долларов. По оценкам BitRiver, зона 50 500—50 600 долларов является хорошей поддержкой. Но надо признать, что продажи увеличились с 18 февраля. Неудачная попытка покупателей удержать оборону выше 52 300 долларов усилила давление на биткоин в последние дни.

Фундаментально ожидается дальнейшая институциональная поддержка биткоина, а также высокая вероятность обновления исторического максимума в течение полугода. Поддержкой для главной криптовалюты выступает зона 50 500—50 600 долларов.

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Анна Уржумова