Программа капитального ремонта школ распространится на детские сады и колледжи

Программа капитального ремонта школ распространится на детские сады и колледжи. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

Он также добавил, что ремонта ждут 1 047 школ, после чего отметил, что программа капитального ремонта будет расширена. Поскольку о необходимости данного решения люди обращались наиболее часто. Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году планируют капитально отремонтировать 669 домов. На эти цели выделят 7 млрд рублей,

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин