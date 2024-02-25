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Стоимость NVIDIA превысила ВВП России

11:55, 25.02.2024

Стоимость компании NVIDIA превысила ВВП России. На данный момент она считается третьей самой дорогой компанией в США — ее стоимость составляет более $2 трлн. Также стоимость NVIDIA крупнее, чем экономики большинства стран мира из расчета валового внутреннего продукта, в том числе и в России, ее показатели фиксируются на отметке 171 трлн рублей.

Ранее американский производитель графических процессоров NVIDIA вышел на третье место среди крупнейших компаний США. Этому способствовал рост стоимости акций компании на 2,5% по итогам торгов в среду. В результате рыночная капитализация компании достигла $1,825 трлн.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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