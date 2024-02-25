В 2024 году наблюдается наименьшее пополнение танкеров за 40 лет

В 2024 году эксперты Bloomberg отметили наименьшее пополнение танкеров за последние 40 лет. Данная динамика произошла из-за двух факторов: нарастание роли теневого флота и напряженность в Красном море. В данных Banchero Costa приводится, что в 2024 году на воду будет спущено только два новых супертанкера. За последние 24 года это на 90% ниже среднегодового показателя.

Ранее эксперты Института развития технологий ТЭК оценили риски блокировки для России черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Они напомнили, что судоходство в них регулируется международной Конвенцией Монтрё, статья 19 которой закрепляет право Турции закрыть их для кораблей воюющих стран.

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Разиль Самигуллин