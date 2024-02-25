Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться в президенты Белоруссии в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что свергнуть власть в стране будет сложно, даже используя радикальные меры. Также он добавил, что пойдет на следующие президентские выборы в 2025 году.

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Белоруссии орден «Дуслык». Александр Лукашенко прилетал в Казань 21 февраля. Он принял участие в мероприятиях «Игр будущего».

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Разиль Самигуллин