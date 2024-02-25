ЮАР передала России флаг спортивных игр БРИКС

На пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась церемония передачи флага спортивных Игр БРИКС от ЮАР России. Об этом сообщил ТАСС.

Российские пловцы Евгения Чикунова и Георгий Глазунов вынесли флаг на сцену, где посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку передал его министру спорта РФ Олегу Матыцину. Матыцин подчеркнул актуальность ценностей, высказанных Нельсоном Манделой, и выразил уверенность в том, что Игры БРИКС будут способствовать укреплению мира и ценности спорта.

Видеообращение Ндилеки Манделы, посланницы Игр БРИКС 2024 года, также было показано на церемонии.

Последние Игры БРИКС прошли в ЮАР, а следующие запланированы на 2024 год в Казани. Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве представляет достижения всех российских регионов в различных отраслях экономики.

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Анна Уржумова