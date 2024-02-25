Александр Овечкин провел 1400-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче с «Флорида Пантерз» (2:3 в овертайме). Эта игра стала для него 1400-й в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Овечкин прервал свою 10-матчевую результативную серию.

По числу игр в НХЛ среди действующих хоккеистов Овечкин (38 лет) уступает лишь Райану Сутеру (39 лет), который выступает за «Даллас Старз». На счету Сутера 1421 матч. За карьеру в лиге Овечкин набрал 1527 очков (838+689). В гонке снайперов он уступает лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

В текущем сезоне Овечкин сыграл в 53 матчах и набрал 42 очка (16+26).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».