Российская команда Young победила в «Играх будущего» в Казани в дисциплине Warface + лазертаг

Российская команда Young победила в «Играх Будущего» в Казани в дисциплине Warface + Лазертаг. Команда Young обыграла коллектив HLS со счетом 2:0 (11:5, 11:3) и стала победителем «Игр Будущего». В матче за третье место также встречались две команды из России — Winstrike и Antayd. Третье место заняла команда Winstrike со счетом 2:0.

В дисциплине Warface + лазертаг команды проверяли навыки в трехмерном тактическом бою на арене лазертага и в цифровой вселенной Warface.

Общий призовой фонд дисциплины составил $250 тыс. Победители турнира заработали 87,5 тыс. долларов, финалист — 50 тыс., бронзовые призеры — 37,5 тысячи.

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Анна Уржумова