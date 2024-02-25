Битва роботов прошла на арене казанского цирка

На арене казанского цирка прошла битва роботов. Российская команда Daddy в 1/4 финала соревнования одолела своих соперников Turbomasha. Данные состязание прошли в рамках «Игр Будущего».

Турнир состоит из пяти этапов, в первых двух принимало участие 58 команд и все они прошли в сентябре и октябре прошлого года. В следующий тур полуфиналов проходит только 15 команд и еще один коллектив добирается путем зрительских голосований.

В финале соревнований участвует 4 команды. Соревнования также прошли в декабре прошлого года. Уже в этом году на «Играх Будущего» проходит суперфинал, в нем примет участие 16 команд. Это призеры финала международного чемпионата по битве роботов, 1 команда — победитель зрительского голосования из числа полуфиналистов и 12 команд-участников мировых роботехнических лиг.

Ранее стало известно, что казанский цирк впервые используют как спортивную площадку на «Играх будущего». Всего для соревнований задействуют 10 объектов, расположенных в Казани, Иннополисе и «Сириусе». Турнир планируют освещать более 600 российских и зарубежных СМИ.

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Разиль Самигуллин