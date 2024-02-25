Явка на выборах в Беларуси составила 43.64% на 9.00 мск

Явка на парламентских и местных выборах в Беларуси на 09.00 мск составила 43.64%, сообщил ЦИК страны. Самый высокий показатель — в Могилевской (54,72%) и Гомельской (51,63%) областях.

Самая низкая явка отмечается в Минске (31,08%) и Гродненской области (40,85%). В Минской области на выборах проголосовало 42,58% избирателей. В Витебской области свой голосо отдали 43,28% избирателей, в Брестской — 46,33%.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на изберут 110 депутатов нижней палаты парламента и 12 514 депутатов местных советов. Срок полномочий членов Палаты представителей Национального собрания страны — пять лет.

Претендуют на места в парламенте 263 кандидата, конкурс составляет 2.4 человека на место. За депутатские мандаты местного уровня борются 18 802 претендента — конкурс 1.2 человека на место.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».