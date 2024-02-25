Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей

Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может составить более 5 трлн рублей. Об это сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Он также добавил, что регион из-за действий Киева понес большой урон.

Чиновник добавил, что предварительно сумма ущерба оценивается в сумму в более 3 трлн рублей. Также готовится иск от Общественный палаты, который составит 2 трлн рублей. В 2015 году перестали работать все четыре ЛЭП, идущие с Украины на полуостров, это произошло из-за подрыва опор Киевом.

Ранее, в конце прошлого года, сообщалось, что в Крыму пресекли попытку совершения атаки украинскими беспилотниками. Два украинских БПЛА были сбиты российскими ПВО.

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Разиль Самигуллин